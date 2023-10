Peppermint | l’Angelo della Vendetta | come finisce il film con Jennifer Garner

Leggi su screenworld

(Di lunedì 30 ottobre 2023)del 2018,con Beltran che passa la chiave delle manette a Riley, permettendole di fuggire di nuovo e di essere libera. Alla fine delBeltran trova Riley ferita sulla lapidesua famiglia e, nonostante lei esprima il desiderio di morire, la fa portare in ospedale. In seguito Beltran va a trovarla, dicendole che c’è chi è d’accordo con quello che ha fatto, e lo è anche lui, perché lo ha aiutato a smascherare i poliziotti corrotti del suo dipartimento. Prima del finale del, vediamol’FBI ha cercato di tenere traccia di Riley negli anni dopo aver rapinato la banca ed essere scomparsa. Nel frattempo, durante la sua fuga ha viaggiato per il mondo e ha ...