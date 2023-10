Pensioni 2024 | Opzione donna | le donne del CODS scrivono a Salvini | modificate Art 30

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Riceviamo in redazione e volentieri pubblichiamo questa lettera che le, iscritte al comitatosocial, hanno deciso di indirizzare a, per chiedere di ricordarsi le promesse fatte e di ripristinare l’con i requisiti originari. Ringraziamo Orietta Armiliato, amministratrice e fondatrice del, e le lavoratrice per la stima dimostrata nei confronti del nostro portale, che, lo ricordiamo ha due scopi prioritari: fare informazione e dare voce ai lavoratori, quindi cerca in ogni modo di essere da ‘portavoce’ delle rimostranze di quanti allo stato attuale si sentono delusi dal Governo in carica. Lettera a, ilnon ci sta: Ripristinate...

Per i professionisti, 'il CCNL 2022 -prevedrà una ulteriore perdita del 10% del potere di ... Lesono accantonamenti di salario differiti, di proprietà dei lavoratori, che verrebbero ...

Pensione nel 2024: tagli, ostacoli e finestre la Repubblica

Medici pronti allo sciopero senza garanzie per la sanità e per le loro pensioni in manovra. I sindacati Anaao Assomed e Cimo-Fesmed chiedono al governo “il ritiro del provvedimento che taglia le pensi ...In vista della imminente approvazione della manovra da parte del governo, attesa per la giornata di oggi, i sindacati dei medici-dirigenti sanitari ANAAO ASSOMED e CIMO-FESMED ribadiscono in una nota ...