(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un cuore. E' così che Veronica Martinelli, 27 anni, moglie di Lorenzo, commenta la storia Instagram delal termine di ore complicate. Perché non si può definire in ...

..., capitano della Roma, ha risposto a Fabrizio Corona con una storia su Instagram. L'ex fotografo, tramite il suo sito Dillingernews, lo aveva infatti accusato di essere statoda ...

Il calciatore della nazionale Pellegrini denunciato per stalking ad ... AbruzzoLive

"Pellegrini denunciato da una escort": la reazione furiosa del capitano della Roma Corriere dello Sport

Non voglio sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze”. Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, usa il suo account Instagram per difendersi dalle rivelazione lanciate dal ...Lorenzo Pellegrini risponde alle accuse di Fabrizio Corona ... capitano di una squadra di serie A e simbolo della Nazionale Italiana è nei guai. Una escort lo ha denunciato cinque volte per stalking ...