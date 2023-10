Paura ai Castelli | donna cade da cavallo durante l’escursione | interviene l’eliambulanza FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel tardo pomeriggio di domenica 29 novembre, un incidente è avvenuto in località Pratoni del Vivaro, nei pressi di Rocca di Papa (in provincia di Roma), all’interno del Parco Regionale deiRomani. Pomezia, il Sindaco: “Ecco perché abbiamo acquistato l’immobile di Via deiRomani” Tragedia sfiorata aiRomaniun’escursione a, una persona è purtroppo caduta, richiedendo con urgenza assistenza medica. In risposta a questa chiamata di emergenza, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è stato immediatamente allertato, ePegaso 21 della Regione Lazio è stata velocemente dispiegata per raggiungere in breve tempo il luogo dell’incidente. La paziente coinvolta, identificata come W.I, una...