Pattinaggio artistico | Skate Canada 2023 | le potenzialità di Beccari-Guarise | il cinismo di Rizzo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Termina con un bilancio iper positivo la missione della spedizione azzurra impegnata a. Nella seconda tappa del circuito itinerante dii nostri ragazzi hanno infatti ottenuto il massimo possibile raccogliendo ben due posizioni sul podio, nello specifico due terzi posti, grazie a Lucrezia-Matteoe a Matteo. Due risultati importantissimi, da leggere chiaramente in modo completamente diverso. Persi è trattato di un battesimo da sogno. Dopo poco più di un anno di attività infatti gli azzurri, per la prima volta insieme in un appuntamento del Grand Prix, hanno sfoggiato una crescita davvero impressionante in termini di punti, mostrando inoltre ...

Italia due volte sul podio di Skate Canada, seconda tappa dell'ISU Grand Prix di. A Vancouver Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, secondi dopo lo short program, hanno ben figurato anche nel programma libero: 181.42 il punteggio complessivo della coppia azzurra,...

Nella seconda tappa del Grand Prix, arrivano due terzi posti per la nazionale (e la coppia di artistico era al debutto a questi livelli!). Ora si arriva in Europa ...Dopo le prime due tappe andate in scena in nord America, il Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico approda finalmente in Europa. Si svolgerà infatti dal 3 al 5 novembre ad Angers il Grand Prix ...