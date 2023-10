Passa l'emendamento per alzare i limiti elettromagnetici. I contrari gridano ai rischi per la salute - ma senza motivo

Una cosa è sicura: se da una parte il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha celebrato l'approvazione dell', le opposizioni hanno contrastato in modo veemente la ...

Passa l'emendamento per alzare i limiti elettromagnetici. I contrari ... DDay.it

Aeroporto di Agrigento, in Commissione passa l’emendamento Livesicilia.it

Approvata con il parere favorevole di 120 Paesi la risoluzione ONU per il cessate il fuoco umanitario a Gaza. Germania e Italia si astengono.È stato approvato in Commissione al Senato l’emendamento al ddl Concorrenza che proroga al 31 dicembre 2024 le deroghe ai vincoli paesaggistici previsti per l’installazione dei cosiddetti dehors. I lo ...