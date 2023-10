... che crea il collegamento con Mamiano nel comune di Traversetolo: stando a quanto riferito da La Gazzetta di, l'acqua del torrenteè arrivata all'altezza delle arcate, lambendo le prime ...

Maltempo: allagamenti e frane nel Parmense. Crolla ponte. Si cerca disperso trascinato da torrente - Maltempo: il video del ponte crollato a Ozzanello, nel Parmense - Maltempo: il video del ponte crollato a Ozzanello, nel Parmense RaiNews

Parma, crollati due ponti per il maltempo: cosa succede in Emilia ilGiornale.it

La situazione rimane critica in provincia di Parma sul fronte maltempo. L'area più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza dove si registrano vasti allagamenti nei comuni di Calestano e Berceto ...Maltempo ancora protagonista del meteo nella settimana che si apre oggi, ma non dappertutto e non tutti i giorni. Se oggi sono previsti forti ...