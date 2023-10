Parma | corpo di una donna trovato nel laghetto del Parco Ducale

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si apre un giallo adopo il ritrovamento di un cadavere appartenente ad unaneldel. Lasembra essere una 57enne originaria di Felino.: il ritrovamento Sono ancora in corso accertamenti per risalire all’identità dellae per cercare di ricostruire la situazione e la causa della morte. L'articolo proviene da Il Difforme.