PARAMOUNT+ NOVEMBRE 2023 | ONE TRILLION DOLLARS | SOUTH PARK | NUOVO EVENTO ESCLUSIVO | LAWMEN | LA STORIA DI BASS REEVES | EX ON THE BEACH ITALIA 5

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità del mese didi Paramount Plus, e se vi siete persi le novità di Netflix e Disney Plus le trovate QUI e QUI.mese e nuove uscite su Paramount +, come sempre la piattaforma offre un menù variegato per tutti i gusti. A partire dalle serie come le nuove: Ladi, Anderson “Spider” Silva, The Curse e la miniserie internazionale Oneche vede anche 3 attorini nel cast (Alessandra Mastronardi, Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini). In arrivo la quinta stagione in anteprima esclusiva del reality Ex on Theche vede approdare alla conduzione la coppia super social e ...