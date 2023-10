Papa Francesco alle donne uscite dalla mafia | “Grazie per il vostro coraggio”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sonoche hanno deciso di cambiare vita e di uscire da quei “contesti inquinaticriminalità mafiosa” in cui sono nate e cresciute quelle che don Luigi Ciotti ha accompagnato questa mattina in udienza dal. Nella Sala del Concistoro del palazzo apostolico,le accoglie calorosamente. Benedico questa vostra scelta, e vi inad andare avanti. Immagino che ci siano momenti di paura, di smarrimento, è normale. In questi momenti pensate al Signore Gesù che cammina alfianco. Non siete sole. Continuate a lottare. Il consiglio delE aggiunge anche un consiglio il, quello di tenere sempre con sé “un piccolo Vangelo”, di leggerne ogni giorno “un brano, con calma” e di immaginare di essere con Gesù, “in mezzo ai ...