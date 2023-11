Paolo Nespoli a Trieste lunedì 30 ottobre

Leggi su udine20

(Di lunedì 30 ottobre 2023)30protagonista delScience+Fiction Festival sarà, il primo astronauta italiano a partecipare ad una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, durata ben 313 giorni.sarà uno degli ospiti dei talk di Mondofuturo, il ciclo di incontri a ingresso gratuito presso il DoubleTree by Hiltonorganizzati nell’ambito della manifestazione triestina dedicata a tutte le declinazioni del fantastico per dialogare con divulgatori, scienziati e comunicatori della scienza sul mondo di domani. Gli incontri di Mondofuturo in programma30a partire dalle ore 11:00 saranno dedicati allo spazio. È il 1966 quando negli Stati Uniti va in onda la prima stagione di Star ...