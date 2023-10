Panico al Grande Fratello | Gli Aerei Spiazzano i Concorrenti!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Gli inquilini della casa delstanno vivendo ore di tensione per via di alcuniche stanno sorvolando la casa. Ilsta prendendo piede. Ecco cosa sta succedendo al. #gf #In un episodio sorprendente,hanno recentemente sorvolato la casa del “”, inviando messaggi chiari di sostegno per una sola persona: Heidi Baci. Il dettaglio intrigante è che Heidi aveva lasciato il reality due settimane fa, suscitando un’ondata di reazioni tra i concorrenti rimasti. Uno degli striscioni trainati daglidiceva: “L’Italia è con Heidi and family”. Molti inquilini si trovavano in giardino nel momento in cui gli ...