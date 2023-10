Panatta a Rai Radio2 | “Sinner mi ha eguagliato? Spero mi superi | a Vienna è stato bravissimo”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma – Adrianoha commentato la vittoria diagli ATP di(leggi qui) ai microfoni di Rainel corso del programma Touché, in onda la domenica dalle 18 alle 19.30, condotto da Paola Perego e lo stesso Adriano, con Nicoletta Simeone. “, un match durissimo che io sentivo solamente in audio perché stavo in macchina e non potevo guardare le immagini sul mio telefonino”, ha dichiarato, prima di aggiungere: “Mi ha? Ioche midomani almeno la facciamo finita con questa storia: mi ha quasi, mi ha… . Tanto lui mi supera, io sono il primo ad essere ...

Panatta a Rai Radio2: "Sinner mi ha eguagliato Spero mi superi, a ... Il Faro online

Tennis, Panatta: "Sinner mi ha eguagliato Io spero che mi superi!" Agenpress

Parigi – Concluso l’Atp di Vienna, con la vittoria di Jannik Sinner (leggi qui), il grande tennis si sposta a Parigi-Bercy per l’ultimo Masters 1000 della stagione, in programma da oggi, 30 ottobre 20 ...Jannik Sinner vince dieci trofei come Adriano Panatta (con otto anni d'anticipo), supera Corrado Barazzutti per numero di vittorie in stagione, consolida il quarto posto del ranking e non solo ...