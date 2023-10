Pallone d' oro | sfida tra Messi e Haaland | orario e dove vedere la cerimonia

Lunedì 30 ottobre, dalle ore 20.30, sul canale "20", in diretta dal Théâtre du Châtelet di Parigi, spazio alla cerimonia di consegna della 67esima edizione deld'. Il team SportMediaset segue l'evento, da studio, con Monica Bertini, Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. La cerimonia sarà visibile in streaming gratis sul sito di Mediaset. Sono 30,...

Pallone d’Oro 2023, Messi vs Haaland: sul “20” e sul sito la diretta del premio più prestigioso - Sportmediaset Sport Mediaset

Durante la serata di oggi, lunedì 30 ottobre, verrà decretato il vincitore del Pallone d'oro, il celebre trofeo istituito nel 1956 dalla rivista francese France Football che viene assegnato ...Ci siamo, è il grande giorno della consegna del Pallone d'Oro 2023. Trenta i finalisti, con Leo Messi grande favorito per la conquista di quello che sarebbe il suo ottavo premio in carriera. Non c'è, ...