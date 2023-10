Pallone d’Oro | Messi non è sicuro | sarà una corsa a tre

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Fra poche ore France Football assegnerà il: il direttore del quotidiano francese smentisce chesia ampiamente favorito Lionelha già in tasca il? Secondo Vincent Garcia, caporedattore di France Football, il discorso non è chiuso.una sfida a tre, secondo il giornalista francese, in cuise la dovrà vedere con Erling Haaland e Kylian Mbappé.