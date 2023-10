Pallone d’Oro 2023 | tutto ciò che devi sapere sulla cerimonia e i candidati

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Scopriquello che c’è dasul. Dal luogo e la data delladi premiazione, alle piattaforme televisive e di streaming per assistervi, fino aidi punta. La premiazione delIl 30 ottobreverrà assegnato il tanto atteso. Senza alcun dubbio, gli occhi di milioni di tifosi di calcio inil mondo saranno puntati. Con Messi, considerato il favorito, in procinto di conquistare l’ottavo titolo, la competizione è feroce. Haaland, l’altro contendente, ha segnato una moltitudine di goal ed ha accumulato trofei con il ...

Per il calcio attesa al massimo per il verdetto sul. Occhi puntati poi sul basket con Napoli - Virtus Bologna in programma. E naturalmente spazio anche al tennis, con il via al ...

Pallone d'oro, dove vedere la cerimonia in tv e streaming Sky Sport