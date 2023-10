Pallone d’Oro 2023 | oggi la consegna | i 30 finalisti | 3 favoritissimi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Questa sera, alle 20:30, presso il Theatre du Chatelet di Parigi, si terrà la cerimonia di premiazione del. Si tratta della 67ª edizione del prestigioso premio che incoronerà il miglior calciatore al mondo per la stagione 2022-, quella del Mondiale. Dove vedere la cerimonia La cerimonia delsarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, sul canale 20 e in Streaming su Mediaset Play, Sky e Now. I 30Nella lista dei 30figurano alcuni fra i migliori calciatori al mondo. Tra di essi anche 4 protagonisti della Serie A: Nicolò Barella, Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskelia e Lautaro Martinez. Si tratta di outsider, ma gli interisti potrebbero tranquillamente puntare alla top 10 vista la finale di Champions ...