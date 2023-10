Pallone d’Oro 2023 | la cerimonia a Parigi | Lionel Messi vince per l’ottava volta

Commenta per primo Aitana Bonmati, giocatrice del Barcellona e della nazionale spagnola campione del Mondo, vince ilfemminile : 'Un sogno essere paragonata a Marta. Io come Iniesta Non ho parole, ho sempre amato anche Guardiola'.

LIVE! Cerimonia Pallone d'oro 2023 in DIRETTA streaming: Barella ... Eurosport IT