Pallone d’Oro 2023 | la cerimonia a Parigi | Barcellona squadra femminile dell’anno

Ottimo traguardo per Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli finisce all'ottavo posto nella classifica finale delVictor Osimhen è finito all'ottavo posto nella classifica finale del. Un grande riconoscimento per l'attaccante del Napoli. Premiato per la stagione incredibile in cui, a ...

Pallone d'Oro 2023 LIVE: Osimhen è ottavo Sky Sport