Palazzo Chigi | «Maggioranza compatta sulla manovra»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si è svolta oggi auna riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, l’on. Lorenzo Cesa dell’Unione di Centro e l’on. Maurizio Lupi di Noi Moderati. Dall’incontro è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze diche ha consentito di varare unafinanziaria improntata alla serietà e alla solidità dei conti pubblici, che nonostante il contesto difficile riesce a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio-basso, a sostenere le famiglie e i lavoratori. Come previsto, oggi il testo sarà trasmesso al Parlamento, dopo il necessario drafting e la ...

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha risposto così entrando aa chi gli chiedeva dell'aumento della cedolare secca previsto nelle bozze della legge di bilancio. "...

Riforme, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, Salvini e Tajani: si va verso il premierato RaiNews

Manovra, chiuso l’accordo dopo il vertice tra leader della maggioranza: “Oggi in Parlamento e senza emendamen… La Stampa

Il messaggio era già arrivato con la nota di Palazzo Chigi che annunciava di aver potenziato la squadra navale nel Mediterraneo con il pattugliatore Thaon di Revel della Marina e da ...Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, entrando a Palazzo Chigi. I rilievi su alcuni aspetti della manovra "sono cose che vanno valutate non come polemica o come critica ...