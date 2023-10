Pagelle Lazio-Fiorentina 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la decima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico partita tattica e con poche emozioni: i ragazzi di Vincenzo Italiano passano in vantaggio grazie ad una bella giocata di Lucas Beltran che però stoppa la palla con la mano, ad inizio azione, e quindi il Var annulla la rete dello 0-1. Lo stesso Beltran, qualche minuto più tardi, stacca di testa e centra in pieno il palo. Laha almeno un paio di grandissime occasioni con Luis Alberto e Felipe Anderson, ma prima non centra la porta e poi Terracciano dice di no con un intervento prodigioso. Allo stadio Olimpico scende una pioggia copiosa e poco altro. Almeno sino ...