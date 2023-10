Pagelle Lazio-Fiorentina 1-0 | decide Immobile | Terracciano para quasi tutto Felipe Anderson ispirato

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A partire dalle ore 20.45 di oggi, ladi Maurizio Sarri ha affrontato ladi Vincenzo Italiano all’Olimpico. Il match si è concluso 1-0 in favore dei biancocelesti, per effetto del rigore trasformato al 95? da Ciro. Ecco ledi. ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE1-0Provedel 6,5: risponde “presente” quando viene chiamato in causa. Si fa trovare pronto anche in fase di impostazione nel gioco con i piedi.Lazzari 5,5: con Nico Gonzalez alterna momenti di controllo e momenti di sofferenza.Patric 6,5: roccioso in tante situazioni, ogni tanto prova anche a proporsi sganciandosi dalla sua zona di ...