Pagamento NASpI Novembre 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quando è previsto ile da quando è visibile? Se sei un percettore di indennità di disoccupazione, sappiamo bene quanto sia importante per te avere notizie certe in merito alle date didella. Non potendo più contare su un’entrata mensile fissa, sapere prima quando riceverai ilti consente di organizzare al meglio le tue spese. Questo perché, come ripetiamo sempre, ildellanon segue un calendario mensile fisso. Un particolare, questo, che aiuta a capire perché conoscere, almeno orientativamente, le date didellaè importante.: cos’è e a chi spetta Se ti trovi per la prima volta a dover usufruire ...