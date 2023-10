Padovan chiude la lotta | «Inter destinata ad allungare | vi spiego»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le parole di Giancarlo, giornalista, sullascudetto in Serie A tra, Juventus e Milan. I dettagli Giancarloha analizzato su calciomercato.com lascudetto in Serie A. LE PAROLE- «L’, nonostante sabato sia attesa dalla trasferta di Bergamo, è, a parer mio, ad. I bianconeri vanno a Firenze e, solo se usciranno con una vittoria, potranno legittimamente aspirare a qualcosa di più della zona Champions. Tutto congiura a favore degli uomini di Simone Inzaghi. Non bastasse la rosa, la qualità dei singoli e il gioco (sì anche quello), Napoli e Milan ieri hanno perso due punti pareggiando».