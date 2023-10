Padova | si scusano i genitori del ragazzino mascherato da nazista

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "Ci dispiace moltissimo per l'accaduto, soprattutto per lo spirito con cui nostro figlio ha indossato quel costume che, per circostanze che esulano dalla nostra volontà, non avevamo avuto modo di esaminare con la dovuta attenzione prima della festa. Di questo ci scusiamo". Lo scrivono in una lettera inviata alla scuola riportata da Il gazzettino, ideldella Scuola inglese di, che si era presentato a una festa di Halloween in costume da, suscitando la protesta delle comunità ebraiche die Venezia.