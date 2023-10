Ostaggi contro Netanyahu | “Paghiamo il tuo fallimento” – La diretta della guerra

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel nordStriscia di Gaza, violenti scontri hanno avuto luogo tra soldati israeliani e palestinesi armati emersi da un tunnel a breve distanza dal confine con Israele. Contemporaneamente, diverse aree di Gaza stanno affrontando un blackout con interruzioni delle linee telefoniche e internet. Nel frattempo, l’aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Dagestan, è stato sgomberato dopo che centinaia di persone hanno invaso il terminal in segno di protestal’arrivo di un volo proveniente da Israele. 18:50 – Una soldatessa israeliana liberata dall’esercito Una soldatessa israeliana rapita lo scorso 7 ottobre è stata liberata dall’esercito israeliano con un’operazione terrestre. Lo annuncia il portavoce militare. 17:30 –, terza fase, esercito avanza a ...

Ore 15.12 - Tv di Israele non diffonde il video degliLe reti televisive nazionali ...al confine col Libano L'esercito israeliano ha sferrato un attacco con artiglieria e mortaigli ...

Ostaggi contro Netanyahu in video diffuso da Hamas: "Paghiamo il tuo fallimento" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Ostaggi contro Netanyahu: "Paghiamo il tuo fallimento" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

«Hamas per noi è un partito politico». Nel giorno in cui è stata trovato e identificato il cranio della povera Shami Lou, la ragazza israelo-tedesca divenuta un ...L'Idf è nella Striscia e dice che sono stati uccisi diversi terroristi barricati nei tunnel e negli edifici. In Russia, dopo l'assalto all'aeroporto nel Daghestan contro un volo partito da Tel Aviv, s ...