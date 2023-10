Orrore in chiesa | don Domenico e tutti i fedeli sconvolti dopo la scoperta sull’altare

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un bruttissimo episodio arriva dal Piemonte, dove in alcune chiese sono stati vandalizzati i crocifissi, gettati per terra in maniera assurda. Nessuno poteva credere ad una cosa simile, ma invece sono state le telecamere di videosorveglianza a fare chiarezza sulla vicenda. Ed è intervenuto anche un prete di uno dei luoghi di culto interessati da questo atto sacrilego, che inevitabilmente ha annunciato la presentazione di una denuncia alle autorità competenti. In queste chiese sono stati vandalizzati i crocifissi, ma in particolare in una è stato preso di mira proprio un grande crocifisso postomaggiore. C’è grande delusione nel sacerdote delladi Santo Stefano, situata nella città di Alessandria, infatti DonDell’Olmo ha deciso di rilasciare un’intervista per tenere alta l’attenzione su questa situazione ...