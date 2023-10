Oroscopo Paolo Fox martedì 31 Ottobre 2023 | Vergine stanco

Leggi su zon

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’diFox per oggi,31Ariete Dovete farvi scivolare tutte le situazioni complicate e negative addosso. Non è facile perché rappresentate un segno che non riesce a sorvolare su qualcosa che non va. Quando ci sono problemi siete voi in prima persona a voler arrivare fino in fondo a ogni singola situazione per capire da che parte sta il vostro interlocutore. Toro Nel corso delle prossime ore dovrete lottare contro Sole, Marte e Mercurio che sono opposti. Il lato positivo del quadro astrale è che questi pianeti sono passeggeri, ma comportano pur sempre tempeste, anche se temporanee. Di base, il vostroè protetto, ma da metàqualcuno ha cercato di mettervi in cattiva luce. Presto riceverete giustizia. Gemelli La Luna è nel ...