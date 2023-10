Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre 2023 | Halloween agitato per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L'diFox del 31rivela in anteprima come dovrebbe andare questa giornata di. Eccoci giunti alla fine del mese, in cui tutti i nodi verranno al pettine. L'aria sarà agitata per alcuni segni dello zodiaco, a causa dalla presenza della Luna in Gemelli. Scopriamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 31, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.31diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete annuncia 24 ore di ribellione che però potrebbe avere delle grosse conseguenze. Cercate di darvi una controllata, ...