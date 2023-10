Ordini medici | ' allarme su carenza cure a detenuti non può restare inascoltato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (Adnkronos Salute) - "Il grido disulladi assistenza sanitaria in carcere deidi Rebibbia (ma che vale anche per gli altri istituti di pena) non può. Attiveremo le istituzioni per quanto possiamo fare noi. E siamo disponibili a sollecitare un tavolo, a trovare soluzioni e per tutto quello che può servire a migliorare il livello di assistenza nelle carceri". Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale deglidei(Fnomceo), risponde a stretto giro all'appello che gli era stato rivolto solo questa mattina daidella Casa di reclusione di Rebibbia, Roma, che da qualche anno hanno dato vita al notiziario 'Non tutti sanno', realizzato all'interno del penitenziario e ...