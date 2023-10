Ordine d’arrivo F1 | GP Messico 2023 | monologo Verstappen | la Ferrari delude | ma salva il podio

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Entrato a far parte dell’album dei ricordi il GP del, quartultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito dell’Autodromo Hermanos Rodriguez si è assistito a una gara molto intensa in cui i piloti hanno dovuto fare i conti con le condizioni climatiche particolari: circuito in altura e problematica del graining a farla da padrone nel corso dei 71 giri. Lapartiva da una condizione di vantaggio. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz occupavano la prima fila. Charles aveva messo in mostra ieri le sue doti di grande “qualificatore” nel time-attack a precedere un Sainz molto abile a cancellare quanto accaduto poco prima, ovvero il rischio di essere tagliato dalla Q3. A Maranello, però, sapevano che avere un Maxin terza piazza non poteva lasciare così tranquilli. ...