Operaio di 55 anni muore mentre abbatte un albero alle porte di Roma | si chiamava Constantin Boston

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tragedia ad Albano Laziale, dove nella giornata di sabato unha perso la vita dopo un grave incidente sul lavoro. La vittima, di nome, era un manovale addetto al tagliaboschi, morto proprio durante il taglio di un. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’uomo di 55eraprese con la sega di un ramo, con il pesante pezzo di legno che gli è crollato addosso al momento del taglio e non gli ha lasciato scampo. Grave incidente sul lavoro ad Albano Laziale: morto unL’uomo eraprese con le potature di un platano, nella zona di Cecchina. L’si trovava lungo la via Nettunense, ovvero nel punto dove ha preso vita quest’immensa tragedia. Al momento della morte, il ...

