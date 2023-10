One UI 6 | ora in distribuzione sulla serie Galaxy S23

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Samsung ha ufficialmente iniziato ladella nuova interfaccia One UI 6 sui propri top dellaS23 L’ultimo major update per l’interfaccia proprietaria Samsung, One UI 6, arriva ufficialmentedi smartphone top di gammaS23. Dopo le numerose beta rilasciate nel corso di questi mesi, OneUI 6.0 basata su Android 14 è realtà: scopriamo insieme tutte le novità del prossimo aggiornamento. One UI 6 su S23: design più minimale moderno La prima novità più evidente è il nuovo design, che si ispira all’interfaccia utente più minimal di Google. I colori sono più tenui e le icone sono più semplici e geometriche. Il risultato è un’interfaccia più pulita e moderna, che è più facile da usare e da guardare. Un esempio è la nuova tendina dei toggle rapidi, ...