Omicidi in famiglia | via divieto assoluto di diminuire pena

Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della ...

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'ultimo comma dell'art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019. Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante.