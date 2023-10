Olimpiadi | da “troppi costi” a “saremo pronti” | la giravolta di Abodi per il bob a Cesana Ma lo studio già stroncava la pista | “Irrecuperabile”

...contro gli Springboks che Nelson Mandela volle simbolo di una difficile riconciliazione dopo...Lisbona che non sorvolava nessun paese africano) che nacque il boicottaggio che privò le...

Olimpiadi, da “troppi costi” a “saremo pronti”: la giravolta di Abodi per il bob a… Il Fatto Quotidiano

Troppi ritardi: alcune gare delle Olimpiadi di Milano vanno all'estero MilanoToday.it

A Fanpage.it Daniele Lavia ha raccontato il suo viaggio nella pallavolo, dagli inizi fino alla vittoria della Superlega con il Trentino Volley: lo ...La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 è fissata per venerdì 26 ... "Sono sollevato e felice di guardare indietro e dire: 'OK, non abbiamo combinato troppi casini'." ...