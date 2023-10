Occhio Meloni | gli anni facili sono finiti | ora inizia la crisi

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il governoavrebbe in linea di principio altri quattrodavanti senza preoccupazioni dal punto di vista economico, a meno che l’economia pompata negli ultimi quattroda circa 450 miliardi di deficit non vada in, perché i tassi aumentano e la Bankitalia non compra più debito. E ahimè è quello che sta succedendo. Se guardi ai dati del 2023 prodotti da Mazziero, nei primi sette mesi il deficit è al livello più alto degli ultimi 20. Fatto salvo il 2020, l’anno del lockdown, quando era a 135,2 miliardi, a luglio di quest’anno i datidi 134,9 miliardi (nota bene, per motivi legati alle scadenze fiscali, negli ultimi mesi dell’anno entrate e uscite quasi sempre, circa, si pareggiano). Guarda bene questo grafico dei deficit degli ultimie ...