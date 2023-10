(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quando abitiamo le nostre città siamo piuttosto spontaneamente consapevoli del fatto che sono complesse e contraddittorie: al tempo stesso belle e brutte, buone e cattive, sicure e pericolose eccetera eccetera. Capiamo anche altrettanto confusamente come quella complessità e contraddizioni siano...

spunto rialzista per il Dutch TTF Natural Gas , che guadagna bene e porta a casa un +1,25%. ... Allo stato attuale lo scenario di breve del metallorileva una decisa salita con obiettivo ...

Nuovo giallo di Gianni Biondillo: hanno assassinato la Storia dell'Architettura Today.it

Ida Sassi il suo nuovo romanzo giallo è Fino all'ultimo battito UnfoldingRoma

Giancarlo Esposto, noto giornalista jesino, esce con un nuovo libro in cui racconta le sue "escursioni" da cronista nel mondo dello sport: dal calcio al basket e alla pallavolo tutti (o quasi) gli ...Mourinho pesante nel post partita nei confronti della Lega di Serie A per il calendario e di Maresca per l'arbitraggio ...