Nuovo appello del Nobel Giorgio Parisi | “Dal clima alle pandemie le sfide sono globali Nessuno Stato si salva da solo”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Leche si trova ad affrontare adesso l’umanità – cambiamentitici,, gap materie prime –tutte “” per questo, ormai, lazzazione non può ricondursi più“al commercio”, anzi “è assolutamente necessario un progetto mondiale condiviso”. E’ il Premioper la Fisica,, a far risentire così la sua voce ad apertura del ‘Governance meetings dell’Iap’ che si tiene oggi e domani all’Accademia dei Lincei, a Roma. “Viviamo in una epoca in cui lazzazione diventa sempre più importante” e “non parlo tanto del commercio ma dei problemi che diventano sempre piùcome le ...