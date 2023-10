Nuova Ztl Roma | proroga per gli euro 3 benzina e la novità move-in

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “La rimodulazione della delibera sulla Ztl Fascia Verde prevede di definire un piano con una validità annuale da novembre 23 a novembre 24 che consente di eliminare il divieto per4 diesel, posticipandolo agli anni successivi sulla base di un ulteriore monitoraggio. Restano invece in vigore i divieti preesistenti”. Lo ha detto il sindaco diRoberto Gualtieri intervenendo in Aula Giulio Cesare al Consiglio straordinario sulla Ztl Fascia Verde. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. Ztl a, in corteo contro l’ampliamento. Intanto slitta l’attivazione dei varchiZtl a, le parole del sindaco Gualtieri “In secondo luogo – ha aggiunto – consente l’ingresso ai veicoli Gpl monofuel e bifuel, importante per coloro che non possono permettersi di acquistare una ...