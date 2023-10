Nuoto di fondo | collegiale a Livigno per Paltrinieri e compagni dal 4 al 27 novembre

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il gruppo dell’Ital, capitanato da Gregorio, sarà al Centro di Preparazione Olimpica del Coni didal 4 al 27. Ecco l’elenco dei convocati per ilin altura. Gregorio(Fiamme Oro/Cooper), Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Davide Marchello (Aurelia), Ivan Giovannoni e Federico Burdisso (Esercito/Aurelia), Martina De Memme (Esercito / OlympicNapoli), Arianna Bridi (Esercito / Trento), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros). Nello staff con il responsabile Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio Antonelli, Fabio Venturini, Alessandro Varani, Franco Fanella, i fisioterapisti ...

Quando si parla di misti nel nuoto italiano al momento si fa un solo nome, Alberto Razzetti. Il ligure è stato ospite del programma Swim 2U condotto da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada ed in collaborazi ...