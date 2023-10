Nuoto | Alberto Razzetti | “Sto pensando ai 200 rana Per arrivare a Marchand servono tre cose”

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Quando si parla di misti nelitaliano al momento si fa un solo nome,. Il ligure è stato ospite del programma Swim 2U condotto da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada ed in collaborazione tra OA Sport e Sport 2U. Il nuotatore azzurro ha raccontato le emozioni del Mondiale del luglio scorso, ma anche le sue previsioni per un 2024 ricco di grandissimi appuntamenti. Il ligure sta svolgendo in queste settimana un raduno a Livigno. Un lavoro molto importante in vista dei grandi impegni del 2024, che sarà un anno veramente ricco di eventi: “Sicuramente questa stagione, essendo quella olimpica, è particolare e molto intensa. Qui a Livigno, essendoci ora la vasca da cinquanta, per noi diventa un centro molto importante e veniamo spesso. Stiamo facendo un ottimo lavoro e questa struttura ci aiuta sicuramente. Grazie alla finale ...