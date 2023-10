Nucleare | gruppo Sogin | iniziato lo smantellamento della torre idrica nella centrale del Garigliano

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sessa Aurunca. Sono iniziati oggi i lavori didel, una struttura cilindrica in cemento armato che, con i suoi 72 metri d’altezza, da sempre ha caratterizzato lo skyline del sito. Rinforzata da quattro speroni a larghezza decrescente, sulla sommitàè presente il serbatoio di forma toroidale che ospitava l’acqua industriale dell’impianto, con una capacità di 280 metri cubi. La struttura è stata sostituita con un nuovo sistema di approvvigionamento idrico, funzionale ai lavori di dismissione in corso. La tecnica impiegata per la demolizione è il taglio a filo diamantato, eseguito con l’ausilio di una gru. Il taglio avviene dall’alto verso il ...