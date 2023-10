Non sono manipolate | Urbinati | il sospetto inquietante sul video delle donne ostaggio di Hamas

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A Otto e Mezzo Lucio Caracciolo commenta la notiza del giorno dal fronte mediorientale: ildi tre ostaggi diin cui viene messo sotto accusa il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo Lucio Caracciolo si tratterebbe di un grosso colpo di propaganda da parte di. Un modo per mettere in difficoltà il premier dello Stato ebraico e tentare di forzare la mano sullo scambio tra ostaggi e prigionieri. Lo stesso Netanyahu in una conferenza stampa ha fatto sapere che lo scambio non avverrà e che il cessate il fuoco in questo momento potrebbe avvantaggiare. E sulche ha fatto il giro del mondo si è espressa, sempre a Otto e Mezzo, la professoressa Nadia. Secondo la docente lecheapparse nella clip "non ...