Nocera Inferiore | nelle chat con Annalisa l' ossessione di Agostino | «Vengo e faccio un casino»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si rafforza in queste ore il movente della gelosia dietro il femminicidio-suicidio di sabato scorso, a Rivoli (in provincia di Torino), quando il 36enneAnnunziata ha ucciso con una...

Ed ancora Archeoclub D'Italia, sede di, si soffermerà su 50 anni di studi condotti sul territorio'. Lo ha annunciato Flora Fortunata Rizzo, Vice Presidente Nazionale di Archeoclub D'...

Omicidio-suicidio in Piemonte: paganese uccide la moglie di Nocera, poi si toglie la vita SalernoToday

Uccide la moglie, poi va al lavoro e si toglie la vita: lutto a Nocera Inferiore e Pagani ROMA on line

Si rafforza in queste ore il movente della gelosia dietro il femminicidio-suicidio di sabato scorso, a Rivoli (in provincia di Torino), quando il 36enne Agostino Annunziata ha ucciso con ...La partita Brindisi - Monopoli di Domenica 29 ottobre 2023 in diretta: prima dell'intervallo Starita sblocca il risultato, raddoppio su autorete di Cappelletti, accorcia nel finale Nicolao ...