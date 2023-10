Nocera Inferiore | controllo straordinario del territorio

Leggi su zon

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel trascorso fine settimana i Carabinieri del Reparto Territoriale di(SA), in ossequio a quanto disposto dal Comandante Provinciale di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, hanno effettuato un serviziodidinamico delfinalizzato al contrasto ai reati contro il patrimonio, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed agli illeciti in genere, interessando in particolar modo i comuni diSuperiore e Cava de Tirreni. In esito alle attività, i Carabinieri della Tenenza di Cava de Tirreni, col supporto del Nucleo CC Cinofili di Sarno, hanno tratto in arresto un 35enne di Vietri sul Mare (SA) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché a seguito di perquisizione ...