No! Questa non è una manifestazione pro Palestina a Parigi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Circola in rete un video che mostrerebbe unapro-. Le immagini sono state condivise sia da account italiani che stranieri. Ma si tratta di un errore: la folla di gente che si può vedere nel video non si trova ae non sta partecipando a unapro-. Le immagini ritraggono invece i tifosi del Palmeiras che accompagnano il bus della propria squadra alla semifinale di Copa Libertadores contro il Boca Juniors all’Allianz Parque di San Paolo (Brasile), è il 5 ottobre 2023. Semifinale che si è conclusa, il 6 ottobre, con la vittoria del Boca che contenderà il titolo al Fluminense. Pere altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro ...