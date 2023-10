Netflix | le novità di novembre 2023 | da “The Crown 6” a “Suburræterna”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Numerosesi apprestano ad arricchire il catalogo dinel mese di: ecco tutti i prossimi arrivi. Il colosso dello streaming video ha serbo diversi titoli, che saranno rilasciati nel corso dell’undicesimo mese dell’anno: di seguito, tutte lesarà un mese ricco di uscite per. Il colosso dello streaming video, che ha tenuto compagnia agli utenti durante la penuria televisiva dei mesi estivi, ha in programma diverseper gli abbonati. Tra tutte, si segnalano i nuovi episodi della sesta e ultima stagione di The. Fra i colossi della piattaforma, la serie ha ottenuto il favore della critica e del pubblico, ottenendo ampi consensi e ricevendo innumerevoli ...