Netanyahu prova a parare il colpo di Hamas | «Il video degli ostaggi una crudele campagna psicologica | li libereremo»

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Una». Con queste parole il primo ministro israeliano Benjaminbolla ildiffuso nelle scorse ore dain cui compaiano tre cittadine dello Stato ebraico rapite dopo l’attacco del 7 ottobre. «Mi rivolgo a Yelena Tropanov, Danielle Alloni e Rimon Kirscht che sono state rapite da-Isis in quello che è un crimine di guerra: io vi abbraccio, il nostro cuore è con voi», ha detto il premier israeliano, ribadendo il suo impegno «per riportare a casa glie i dispersi». La donna che parla nelaccusa frontalmentedenunciando «il fallimento politico, di sicurezza, militare dello Stato per il disastro» di quel tragico sabato 7 ottobre. Di cui gli ...

Mark Regev, uno dei più importanti consiglieri di, ha detto che "l'unica cosa buona del video è che abbiamo unavideo del fatto che queste donne siano vive". La donna che parla nel ...

Netanyahu prova a parare il colpo di Hamas: «Il video degli ostaggi ... Open

Israele-Gaza, diretta: Netanyahu: «C'è tempo per la pace, ora è guerra». Hamas, video di 3 ostaggi. Liberata u ilmessaggero.it

ROMA – Un video di 76 secondi, nel quale comparirebbero tre donne israeliane detenute in ostaggio nella Striscia di Gaza, è stato diffuso oggi da Hamas. Parlando in ebraico, una delle prigioniere accu ...Le persone sono in preda a un pessimismo cupo e pesante, alla sensazione che il sette ottobre e la tragedia immane che ci ha rotto il cuore sia già dimenticata dal mondo che dimostra per le sorti di G ...