Netanyahu | Nessun cessate il fuoco questo è il momento della guerra L' esercito libera una soldatessa

'No al cessate il fuoco, questo è il momento della guerra'. Il premier Benjamin Netanyahu ha chiarito che gli attacchi via terra nella Striscia ..."C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra". Così Netanyahu in conferenza a Tel Aviv Sulle vittime palestinesi:"Deve esserci una distinzione tra l'omicidio deliberato di innocenti e il tipo ...