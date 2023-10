Netanyahu | Israele non cesserà il fuoco Liberate ostaggi immediatamente

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il premier israeliano Benjaminha detto chenon accetterà la cessazione delle ostilità dopo i terribili attacchi del 7 ottobre scorso da parte di Hamas. Parlando in conferenza ...

Quanto a, ha incalzato il pubblico internazionale, è certamente pronto a combattere quella battaglia, perché "dice la Bibbia che c'è un tempo per la pace e uno per la guerra. E ...

Guerra, Netanyahu: terza fase guerra, esercito avanza a Gaza. LIVE Sky Tg24

ROMA – Un video di 76 secondi, nel quale comparirebbero tre donne israeliane detenute in ostaggio nella Striscia di Gaza, è stato diffuso oggi da Hamas. Parlando in ebraico, una delle prigioniere accu ...Roma, 30 ott. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non accetterà la cessazione delle ostilità dopo i terribili attacchi del 7 ottobre scorso da parte di Hamas.